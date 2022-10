Moscou : des pourparlers entre l’OCI et la Russie

Le secrétaire général de l’OCI, M. Hissein Brahim Taha, et le Ministre des Affaire étrangères, M. Sergey Lavrov ont respectivement conduit les deux délégations.



Au cours de leur rencontre, les deux parties ont discuté en détail des grands défis régionaux et internationaux, tout en soulignant l’importance de la coordination et de la concertation au profit des efforts internationaux visant à apporter la paix, la stabilité et à réaliser le développement dans le monde.



Les deux parties ont également affirmé leur volonté de soutenir les liens d’amitié et de coopération existants entre la Fédération de Russie et le monde islamique dans divers domaines, à la lumière de son statut d’observateur auprès de l’Organisation de la Coopération islamique.



D’autre part, ils ont passé en revue la coopération et la coordination bilatérales sur tous les sujets d’intérêt commun, dans le cadre du mécanisme de consultation politique entre les deux parties.