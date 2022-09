Moussa Aimé : « j'ai visité des écoles de musique en France et je ferai des prestations »

« Je suis invité par une association pour la fête de la banane le samedi 17 septembre et profiter pour faire une tournée dans quelques villes françaises et au-delà dans l'espace Schengen, finaliser quelques titres et faire des vidéos aussi", informe Moussa Aimé.



Entre prestation et studio, l'artiste indique qu'il est sur plusieurs projets. « Vous aurez certainement le temps de découvrir ce que mon équipe et moi sommes en train de préparer », dit-il. En France, Moussa Aimé est resté dans le domaine professionnel avec l’ingénieur de son tchadien Iviano DJ. Pour lui, cet ingénieur tchadien a « fait ses preuves partout en ayant produit plus de 60% des hits tchadiens. Il a approfondi ses connaissances en France ».



Moussa Aimé rappelle que « le studio dans lequel il a bossé, c'est chez Tibass qui a bossé sur les sons de Stromae, Pierrette Adams, etc. ». Il poursuit en informant : « Je sais ce que je fais et je fais confiance à mon ingénieur sans complexe ». Cela est une preuve de confiance que Moussa Aimé porte pour le talent tchadien.



Quelles actions menées pour promouvoir son talent aux Français ? Moussa Aimé a déjà visité quelques écoles de musique de Paris et se prépare bientôt pour des prestations dans les “open mic” pour promouvoir sa musique, sans oublier qu'il a déjà entamé une tournée médiatique dans les radios et télévisions.



Concernant l'actualité politique du Tchad, en tant qu'artiste, Moussa Aimé se dit optimiste et plein d'espoir que les choses vont changer. « Nous voulons juste éviter un bain de sang déjà qu'il y a eu trop d'arrestations et séquestrations, chose que je déplore, alors je pense que les deux côtés trouveront un juste-milieu pour un dialogue véritablement inclusif », déclare-t-il.



L'artiste attire l'attention des tchadiens sur le sens de responsabilité : « cultivons la paix, l'amour, la tolérance, le respect de la dignité humaine et l'acceptation de l'autre pour un vivre-ensemble effectif ». Un message qu'il a toujours souhaité faire passer aux tchadiens par la voie publique.