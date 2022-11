Moussa Faki Mahamat : "la décision n'est pas encore prise" sur le Tchad

Réagissant à la récente session du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, Moussa Faki Mahamat indique que "la décision n'est pas encore prise". Toutefois, "si demain le Conseil de paix et de sécurité décide de ne pas suspendre le Tchad, j'appliquerai totalement les décisions de ce programme", dit-il.



"Le CPS a suspendu ses travaux et va les reprendre avant la fin du mois", précise Moussa Faki.



Moussa Faki "situe les choses dans leur contexte" et affirme que les autorités de transition ont renié leurs engagements sur la durée de la transition et leur inéligibilité à de futures élections. "Ces deux conditions, qui sont la contrepartie de l'attitude clémente de l'Union africaine n'ont pas été respectées", indique-t-il.



Le président de la commission estime que son rapport présenté au Conseil n'est pas "accablant" mais "exigeant".