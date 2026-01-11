









TCHAD Moyen-Chari : Les premières tomates du projet RENFORT arrivent sur le marché

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 12 Janvier 2026



Les 10 et 11 janvier 2026, les champs école du CFADI ont vibré au rythme de la récolte. Les bénéficiaires du projet RENFORT ont cueilli les fruits de plusieurs mois de labeur, prouvant que l'expertise technique acquise se transforme désormais en sécurité alimentaire concrète.



Le Centre de Formation en Agriculture Durable et Intégré (CFADI) a organisé les 10 et 11 janvier 2026 une activité de récolte de tomates avec les bénéficiaires du projet RENFORT. Cette sortie de terrain a permis d’observer les progrès réalisés après plusieurs mois de formation et d’accompagnement. L'objectif de cette initiative est de : Favoriser l’emploi local

Améliorer la sécurité alimentaire

Offrir de nouvelles opportunités aux communautés, en particulier aux jeunes et aux femmes de la province du Moyen. La récolte s'est déroulée sous la supervision de Didjen-Allah Maan-Madji, coordonnateur du CFADI, accompagné de son équipe. Sa présence témoigne du suivi régulier assuré par le centre, depuis les séances de formation jusqu'à la mise en pratique sur le terrain. Les bénéficiaires ont eu l'occasion d'échanger directement avec les encadreurs sur les techniques utilisées et les résultats obtenus. Pour les jeunes et les femmes impliqués dans le projet, cette récolte représente plus qu'une simple activité agricole. Elle démontre leur capacité à appliquer les connaissances acquises et à produire eux-mêmes des cultures rentables. Didjen-Allah Maan-Madji a souligné l'importance de l'apprentissage pratique dans le développement des compétences agricoles, félicitant et encourageant ces jeunes dans leur engagement envers le maraîchage. À travers le projet RENFORT, le CFADI continue de soutenir une agriculture durable et accessible à tous. Cette initiative illustre le potentiel de l'agriculture locale pour transformer les vies et renforcer la sécurité alimentaire dans les communautés.





