Moyen-Orient et Afrique du Nord : le développement durable risque d’être un rêve inaccessible (UNICEF)

Si les gouvernements ne donnent pas la priorité à la paix et à la stabilité et n’investissent pas avec audace dans ce qui compte le plus pour les enfants et le potentiel inexploité de la jeunesse, la région MENA ne parviendra pas à atteindre les Objectifs du développement durable (ODD), met en garde l’UNICEF. Dans […]

Si les gouvernements ne donnent pas la priorité à la paix et à la stabilité et n’investissent pas avec audace dans ce qui compte le plus pour les enfants et le ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...