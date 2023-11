Mozambique : une centrale solaire et de stockage démarre ses opérations commerciales à Cuamba

Le 14 septembre 2020, Filipe Nyusi, le président de la République du Mozambique, et l'honorable Carlos Zacarias, ministre des Ressources minérales et de l'Énergie, ont officiellement inauguré la centrale solaire de Cuamba accompagnés d'autres invités de marque ; il s'agit de la toute première centrale solaire et de stockage d'énergie à grande échelle du Mozambique.



La centrale solaire de Cuamba, d'une valeur de 36 millions de dollars, est également le premier nouveau projet de Globeleq au Mozambique et la première centrale solaire et de stockage d'énergie combinée du groupe dans son portefeuille d'exploitation. Elle fournit de l'énergie propre à EDM grâce à un contrat d'achat d'électricité de 25 ans et alimente environ 22 000 familles mozambicaines, permettant ainsi d'éviter l'émission de plus de 172 000 tonnes de CO2 pendant la durée du projet. La sous-station existante de Cuamba a également été modernisée afin d'assurer une intégration harmonieuse de l'énergie solaire variable dans le réseau.



Le financement du projet Cuamba a été assuré par The Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF), membre du Private Infrastructure Development Group (PIDG) avec un financement par emprunt de 19 millions de dollars. Le mécanisme de financement du déficit de viabilité du PIDG a fourni sept millions de dollars US pour soutenir un tarif abordable, financer des améliorations essentielles du réseau et un système de stockage d'énergie pour EDM. BII Plus, le service d'assistance technique de British International Investment, a contribué à hauteur d'un million de dollars au système de stockage d'énergie par batterie.