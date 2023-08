Musique : Cleylia, l'étoile montante franco-tchadienne, illumine la scène avec le titre "Rose"

Depuis ses débuts, Cleylia a été animée par une passion musicale inextinguible. Son amour pour la musique s'est éveillé dès son plus jeune âge, alors qu'elle chantait avec ferveur des chansons de Céline Dion à l'âge de 8 ans. Elle a rapidement développé son propre style en s'inspirant d'artistes tels que Destiny's Child, Beyoncé, Sara Bareilles et Mariah Carey. Cleylia a affiné ses compétences musicales grâce à des cours de chant, de piano, de guitare et de danse au Conservatoire de sa ville, nourrissant l'ambition de suivre les traces de ses idoles.



Son voyage musical a commencé en 2014 lorsqu'elle a publié sa première vidéo sur Facebook, une reprise de "Mama do" de la chanteuse Pixie Lott. Cette vidéo a rapidement captivé l'attention, accumulant plus de 10 000 vues en deux semaines.



Cependant, c'est son "Medley Tchad" publié sur YouTube en avril 2021 qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Ce medley était un vibrant hommage à ses racines tchadiennes et à l'héritage musical africain qui l'a nourrie. Le succès de ce projet a largement dépassé ses attentes, avec près de 30 000 vues. Ce medley a propulsé Cleylia sur le devant de la scène musicale, la positionnant comme une voix prometteuse.



Cleylia a pris les rênes de sa carrière en fondant son propre label indépendant, BNC Entertainment and Company, en 2020. Elle gère elle-même tous les aspects de sa musique, de la production à la promotion. Cette détermination a été le moteur de l'évolution de son identité artistique unique.



Son premier titre, "Echo", a déjà été chaleureusement accueilli par les auditeurs et les critiques, préparant le terrain pour la sortie très attendue de "Rose".