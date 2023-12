Musique : Ray's Kim, un dernier concert au Tchad pour rendre hommage aux héros nationaux

Artiste reconnu de la scène musicale tchadienne, Ray's Kim a annoncé qu'il se produirait pour la dernière fois au Tchad. Ce concert, prévu pour bientôt, est décrit par l'artiste comme une occasion spéciale pour renouer avec son public, qui lui a beaucoup manqué.



Au-delà de la musique, ce concert a un objectif plus profond : rendre hommage aux héros nationaux tombés lors des différentes exactions au Tchad et ailleurs. Ray's Kim envisage cet événement comme une plateforme pour exprimer sa reconnaissance, et son respect envers ceux qui se sont sacrifiés pour le pays.



Ce concert sera également l'occasion pour Ray's Kim de présenter en avant-première, quelques titres de son prochain album, prévu pour mars 2024. Le choix du lieu n'est pas anodin : la cour du centre des jeunes Don Bosco.



Pour l'artiste, c'est un retour symbolique aux sources, puisque c'est là qu'il a touché un micro pour la première fois. Ray's Kim attend avec impatience de retrouver son public pour partager ce moment unique.



« J'attends de les voir nombreux afin qu'on puisse partager des vibrations positives. Mon public me manque tellement », a-t-il déclaré avec émotion. Ce concert promet d'être un événement mémorable pour l'artiste et ses fans, marquant la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière.