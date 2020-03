MyOffice a commencé à former un réseau de partenariat en Afrique

MyOffice (https://MyOffice.ru/fr/), un développeur russe de logiciels pour le travail collaboratif avec les documents, a commencé à créer un réseau d'affiliation pour œuvrer dans les pays africains. Nous envisageons de créer un réseau de distribution à deux niveaux, à travers lequel les logiciels seront livrés aux États et aux grandes structures commerciales de la région.

MyOffice mène des négociations de travail au niveau étatique avec un certain nombre de pays d'Afrique, dont l'Algérie, le Burundi, le Gabon, le Ghana, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, le Togo et l'Ouganda. La société cherche à attirer des partenaires possédant un niveau d'expertise suffisant sur le marché informatique et qui sont prêts à fournir le cycle complet des travaux de fourniture de solutions logicielles dans ces pays. La priorité sera donnée aux sociétés informatiques ayant une expérience de travail avec les agences gouvernementales et les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est de plus de 10 millions de dollars. MyOffice impose des exigences élevées quant à l'expertise métier de ses futurs partenaires, ainsi qu'à leur capacité à réaliser des projets informatiques techniquement complexes. Les demandes de participation au réseau d'affiliation peuvent être transmises via une adresse électronique spéciale — global.sales@myoffice.team.

Le premier niveau de la chaîne de distribution sera composé par des sociétés qui recevront le statut de partenaire principal sélectionné pour un pays ou un groupe de pays africains. MyOffice aidera activement ces partenaires à promouvoir le produit sur les marchés locaux, notamment en formant les employés de l'entreprise partenaire à travailler avec le produit et à élaborer des stratégies commerciales.

Pour la réalisation de leurs tâches, les partenaires formeront un deuxième niveau de chaîne avec les acteurs du marché local, les intégrateurs, les revendeurs et les fournisseurs de solutions informatiques. Nous envisageons un schéma classique d'interaction pour la fourniture de licences sur le marché des logiciels : MyOffice, en tant que fabricant de plateformes de bureau, développe et améliore le produit, le partenaire principal est responsable de la mise en œuvre des licences dans la région en stricte conformité avec les KPI, alors que les entreprises locales sont directement impliquées dans l'implantation, l'assistance technique et la formation du personnel sur le terrain.

« En ce moment, les produits MyOffice sont déjà utilisés dans certains pays africains. Ainsi, en 2019, des licences « MyOffice Professional » ont été fournies aux structures de l'Administration présidentielle de la République du Burundi, et un accord de coopération a été signé avec la République démocratique du Congo. Les expériences positives d'implantation de MyOffice dans des pays clés de la région affecteront le choix de leurs voisins, qui sont également préoccupés par les problèmes de confidentialité et par la nécessité de contrôler leurs propres données. Je suis convaincu qu’ils seront également désireux d'utiliser des technologies avancées pour travailler avec les documents et réduire les coûts de création et de maintenance de l’infrastructure informatique », affirme Dmitri Komissarov, PDG de MyOffice.

Note d'information sur MyOffice :

MyOffice (https://MyOffice.ru/fr/) est un logiciel russe dédié au travail collaboratif avec les documents et à la communication sur toutes les plateformes technologiques. Applications incluses dans MyOffice : Documents, Texte, Tableau, Présentation, Courriel, Calendrier, Contacts et messenger Logos.

L'une des caractéristiques des solutions MyOffice est leur capacité à fournir un contrôle complet de ses propres données, de même qu'un niveau élevé de protection contre les menaces externes et les accès non autorisés. Les produits logiciels MyOffice sont faciles à utiliser et permettent d'organiser le travail collaboratif avec des documents sur tous les ordinateurs, smartphones et tablettes fonctionnant sur différents systèmes d'exploitation.

Pour les établissements d'enseignement, des versions gratuites spéciales « MyOffice Education » sont proposées (http://bit.ly/38C5Cbc). Les logiciels MyOffice sont utilisés dans le système éducatif de la Fédération de Russie et permettent l'amélioration des compétences en informatique et la formation de spécialistes hautement qualifiés. Plus d'un million de licences de « MyOffice Education » sont utilisées par les établissements d'enseignement dans les 85 sujets de la Fédération de Russie.

Les solutions de l'entreprise sont disponibles en 7 langues, dont le russe, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, ainsi que le bachkir et le tatare. Selon les données du début de l'année 2020, les solutions MyOffice sont utilisées par 1100 organisations, y compris des organes exécutifs fédéraux et régionaux. Les plus gros clients sont le Service fédéral des impôts, le service fédéral de la garde nationale, la poste de Russie, Aeroflot, La Société des chemins de fer russes et autres.

L'entreprise existe depuis 2013. En 2019, Kaspersky Lab, l'un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions de sécurité de l'information, a rejoint le conseil d'administration.

