N'Djamena : Citoyenneté Active mène une opération de salubrité à Goudji Charaffa

Cette initiative a pour but de sensibiliser et mobiliser les jeunes issus de 20 quartiers de la commune autour des enjeux liés à l’insalubrité et aux inondations, deux problématiques majeures qui impactent durablement la qualité de vie des habitants.



L’opération, qui a ciblé l’École du Centre de Goudji Charaffa, s’est traduite par des actions concrètes de nettoyage et d’assainissement, menées par des volontaires. L’objectif est de faire des jeunes des acteurs de leur environnement, capables de contribuer à la prévention des risques sanitaires et environnementaux, notamment les inondations.



Tarikh Aziz Youssouf, président de l’association, a souligné l’importance de cette mobilisation, en expliquant que l’initiative « Agir pour mon quartier » vise à susciter une prise de conscience collective et à encourager l’implication des jeunes face aux défis urbains. Il a précisé que 20 quartiers du 10ᵉ arrondissement seront concernés dans un premier temps, avant une extension progressive à l’ensemble de la ville de N’Djamena.



Le choix de démarrer par l’école de Goudji Charaffa, lieu symbolique de l’éducation, répond à une volonté de lier citoyenneté, apprentissage et action concrète sur le terrain.



Enfin, le président de l’association a appelé les habitants à éviter de jeter leurs déchets dans des lieux inappropriés, et invité les jeunes à prendre des initiatives pour la propreté de leur cadre de vie, sans attendre uniquement l’appui des autorités. Il a rappelé que l’État agit selon ses moyens, mais que la responsabilité citoyenne reste primordiale.