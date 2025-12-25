À N’Djamena, la fête de la Nativité se célèbre désormais à crédit… ou pas du tout. L'annonce que deux poulets coûtent 20 000 FCFA choque et révolte, symbolisant l'agonie d'une fête populaire étouffée par la cherté de la vie. Ce qui était autrefois un repas familial ordinaire est devenu le reflet cruel de l’effondrement du pouvoir d’achat.
TCHAD
N’Djamena : Deux poulets pour 20 000 FCFA, le prix du sacrifice social
Alwihda Info | Par Barra Lutter - 26 Décembre 2025
À N’Djamena, la fête de la Nativité 2025 ne laisse plus un goût de cannelle et de partage, mais celui, amer, de l’impuissance. Quand deux poulets s'échangent pour le prix astronomique de 20 000 FCFA, la fête change de nature : elle devient un luxe insolent, une "Nativité plumée" sur l'autel de la vie chère.
À N’Djamena, la fête de la Nativité se célèbre désormais à crédit… ou pas du tout. L'annonce que deux poulets coûtent 20 000 FCFA choque et révolte, symbolisant l'agonie d'une fête populaire étouffée par la cherté de la vie. Ce qui était autrefois un repas familial ordinaire est devenu le reflet cruel de l’effondrement du pouvoir d’achat.
