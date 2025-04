N'Djaména : Discussion autour d'un Projet Ambitieux de Transformation Urbaine

Le 11 avril 2025, Madame AMINA Kodjiana, Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la commune de N’Djaména, a reçu en audience une délégation de l’Ordre National des Architectes du Tchad. Cette délégation était conduite par son président, Monsieur Senoussi Ahmat Senoussi, et s'est déroulée en présence du Délégué à l’Aménagement du Territoire et à l’Urbanisme.





Projet Majeur de Revalorisation Urbaine





Les discussions ont principalement porté sur un projet d'envergure visant la revalorisation et la transformation de la ville de N'Djaména. Des propositions concrètes ont été élaborées dans le but d’embellir et de moderniser la capitale tchadienne de manière durable. Cette initiative s’inscrit directement dans la dynamique des “12 chantiers et 100 actions” impulsée par le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.





Vision d'une Capitale Moderne et Attrayante





À travers ce projet ambitieux, les autorités manifestent leur intention d'offrir à N'Djaména une nouvelle image : une ville plus attrayante pour ses habitants et les visiteurs, plus propre et résolument tournée vers un avenir de progrès et de modernité. Dans les prochains jours, une rencontre stratégique réunissant tous les acteurs clés concernés, notamment les administrateurs délégués, les maires d’arrondissement et d’autres responsables des services déconcentrés, sera organisée afin de faire avancer ce projet.