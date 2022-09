N'Djamena : Future Team Tchad lance le tournoi inter-arrondissements des grandes vacances

Le tournoi s'inscrit dans le cadre du brassage, de la détection des jeunes talents et surtout la conscientisation de la jeunesse autour des valeurs prolétaires du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique.



La journée de samedi a été marquée par une confrontation entre la formation de Bahar Mahamat Hassan du 5ème arrondissement et de Dénénodji Djimet Kaldet du 7ème arrondissement. Les joueurs du 7ème arrondissement se sont imposés sur le score de 4-2.



Pour le président du comité d'organisation, Mohamed Sogar, le tournoi vise la mobilisation de la jeunesse à travers toutes les villes de N'Djamena et ses périphéries pour la relance du sport de proximité, la détection des talents, la conscientisation de la jeunesse sur les problématiques liées à l'unité nationale, l'amour de la partie, la transmission des valeurs prolétaires du vivre-ensemble, la cohabitation pacifique, le respect de soi et de l'autre, ainsi que la sensibilisation pour une jeunesse dynamique, saine prospère.