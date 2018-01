N'Djamena : Grève des transporteurs, pour contester la hausse des prix des carburants

Comme l'on pouvait s’y attendre, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle grille des prix des produits pétroliers sur le territoire tchadien, le syndicat des transporteurs tchadien a annoncé une grève générale des travailleurs de ce secteur ce lundi 22 Janvier 2018, en signe de protestation contre la hausse des prix de l'essence et du gasoil.



Dans le même temps, l’association de lutte contre la vie chère annonce, à compter de ce même lundi 22 janvier 2018, une série de manifestations de protestation contre cette décision gouvernementale d’augmenter respectivement le prix du super et du gasoil. En revanche, le prix de la bouteille de gaz domestique n'a pas augmenté.



Visiblement, les mesures d’accompagnement prises par le gouvernement tchadien, afin d’atténuer les effets de cette décision sur le pouvoir d’achat des ménages en général, et des employés du secteur des transports en particulier, ne satisfont pas les syndicalistes et d'autres associations de protection des droits des consommateurs.



Devant ce front de la contestation formé par les syndicats du transport et les associations des consommateurs, le gouvernement a engagé, apprend-on de bonnes sources, des négociations avec les différentes parties. Celles-ci révèlent n’avoir pas été impliquées dans le processus de prise de cette décision de revalorisation des prix des produits pétroliers.