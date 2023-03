N'Djaména : L'ONAPE forme les filles-mères en technique de tricotage mécanique

Dans le cadre de ses activités, l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a dispensé une formation de quatre mois en technique de tricotage mécanique à 50 filles-mères. La cérémonie de clôture a eu lieu ce 7 mars à la Bibliothèque Nationale.



L'objectif de cette formation est d'aider les filles-mères à devenir autonomes sur le plan socio-économique en les formant à une compétence pratique. Selon Souleymane Borgou, chef de la division administrative et juridique, représentant le directeur général de l'ONAPE, si toutes les opportunités sont identifiées, coordonnées et exploitées efficacement, elles pourraient générer des milliers d'emplois à moyen et long terme pour cette tranche de la population.



Il est également important de noter que, en plus de la formation, chaque fille-mère a reçu une machine à tricoter et une somme de 200 000 FCFA pour l'aider à ne pas subir une période de difficultés financières pendant sa formation.



Le tricotage mécanique est une compétence très demandée dans l'industrie textile et peut ouvrir des portes à un emploi stable pour les apprenantes.