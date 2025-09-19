Alwihda Info
TCHAD

N'Djamena : La DAUDD mène une opération de salubrité à l'hôpital Bon Samaritain de Walia


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 20 Septembre 2025


La Dynamique des Associations pour l'Unité et le Développement Durable (DAUDD) a organisé une opération de salubrité en prélude à la Journée mondiale de nettoyage du 20 septembre. Cette action a eu lieu au centre hospitalier universitaire le Bon Samaritain, dans le 9e arrondissement de N'Djamena.


N'Djamena : La DAUDD mène une opération de salubrité à l'hôpital Bon Samaritain de Walia



Selon M. Mbaïhaintolel Martial, président de l'Association tchadienne d'intervention aux actions citoyennes (TIAC), l'objectif de cette initiative est de rendre l'environnement propre tout en sensibilisant la population à adopter un comportement responsable afin de préserver un milieu de vie sain.


Pour lui, il est inadmissible de jeter des déchets n'importe où, car cela nuit à l'environnement et constitue un danger pour l'écosystème. Le choix du centre de santé le Bon Samaritain n'est pas un hasard ; il témoigne de l'importance de ce lieu qui accueille de nombreux patients et visiteurs, et qu'il est impératif de maintenir en parfait état de salubrité. Il a conclu en lançant un appel à tous pour prendre conscience et éviter de jeter des ordures çà et là, afin de maintenir un milieu de vie propre.


