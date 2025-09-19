N'Djamena : La DAUDD mène une opération de salubrité à l'hôpital Bon Samaritain de Walia







Selon M. Mbaïhaintolel Martial, président de l'Association tchadienne d'intervention aux actions citoyennes (TIAC), l'objectif de cette initiative est de rendre l'environnement propre tout en sensibilisant la population à adopter un comportement responsable afin de préserver un milieu de vie sain.





Pour lui, il est inadmissible de jeter des déchets n'importe où, car cela nuit à l'environnement et constitue un danger pour l'écosystème. Le choix du centre de santé le Bon Samaritain n'est pas un hasard ; il témoigne de l'importance de ce lieu qui accueille de nombreux patients et visiteurs, et qu'il est impératif de maintenir en parfait état de salubrité. Il a conclu en lançant un appel à tous pour prendre conscience et éviter de jeter des ordures çà et là, afin de maintenir un milieu de vie propre.