TCHAD

N’Djamena : La Place de la Nation vibre au rythme de la paix et de l'athlétisme


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Ce dimanche 21 décembre 2025, le bitume de la capitale a servi de trait d'union entre des milliers de citoyens. Sous l'impulsion du Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony, le départ du semi-marathon « 10 kilomètres de N’Djamena » a marqué une étape majeure dans la promotion du vivre-ensemble par le sport.


Le niveau de la compétition a été particulièrement relevé cette année. Chez les messieurs, Bienvenu Abakar a imposé un rythme soutenu pour s'adjuger la victoire en 32 minutes et 17 secondes. Côté dames, la performance de Fraida Hassanate a forcé l'admiration : avec un chrono de 35 minutes et 27 secondes, elle confirme son statut d'espoir de l'athlétisme tchadien, laissant sa poursuivante immédiate à plusieurs minutes.

 

Organisée par le groupe Natholban, cette course a rassemblé des Tchadiens de tous horizons. Pour le gouvernement, l'objectif est clair : utiliser l'endurance et le dépassement de soi pour renforcer les fibres de la fraternité nationale. Le Ministre a rappelé que chaque foulée sur la Place de la Nation était une contribution à la paix durable prônée par le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

 

En encourageant de telles initiatives, le ministère de la Jeunesse et des Sports vise à dynamiser l'entrepreneuriat événementiel et à détecter de nouveaux talents. Les « 10 kilomètres de N’Djamena » ne sont pas seulement un rendez-vous annuel, mais un tremplin pour la santé publique et l'intégration sociale des jeunes urbains.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


