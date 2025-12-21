N’Djamena : La Place de la Nation vibre au rythme de la paix et de l'athlétisme

Le niveau de la compétition a été particulièrement relevé cette année. Chez les messieurs, Bienvenu Abakar a imposé un rythme soutenu pour s'adjuger la victoire en 32 minutes et 17 secondes. Côté dames, la performance de Fraida Hassanate a forcé l'admiration : avec un chrono de 35 minutes et 27 secondes, elle confirme son statut d'espoir de l'athlétisme tchadien, laissant sa poursuivante immédiate à plusieurs minutes.



Organisée par le groupe Natholban, cette course a rassemblé des Tchadiens de tous horizons. Pour le gouvernement, l'objectif est clair : utiliser l'endurance et le dépassement de soi pour renforcer les fibres de la fraternité nationale. Le Ministre a rappelé que chaque foulée sur la Place de la Nation était une contribution à la paix durable prônée par le Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



En encourageant de telles initiatives, le ministère de la Jeunesse et des Sports vise à dynamiser l'entrepreneuriat événementiel et à détecter de nouveaux talents. Les « 10 kilomètres de N’Djamena » ne sont pas seulement un rendez-vous annuel, mais un tremplin pour la santé publique et l'intégration sociale des jeunes urbains.

