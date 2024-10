N'Djamena : La traversée des routes, un danger permanent pour les élèves

Les routes à forte circulation augmentent les risques d'accidents. Les élèves, souvent distraits, peuvent sous-estimer la vitesse des voitures ou des motos. Dans certaines zones, les passages pour piétons sont rares ou mal placés, obligeant les élèves à traverser les routes dans des conditions dangereuses. Les enfants, par imitation, peuvent se précipiter derrière une personne qui traverse, sans attendre ou évaluer les risques, ce qui accroît le danger.



Le non-respect des piétons par les conducteurs est un problème majeur. Beaucoup ne respectent pas les piétons, notamment les écoliers, qui sont souvent des enfants peu habitués à emprunter les grands axes, les exposant ainsi à des accidents de la route.



Il est crucial d'informer et d'éduquer les élèves sur les règles de circulation et les comportements à adopter pour garantir leur sécurité. Les parents, en tant qu'acteurs essentiels dans l'encadrement des enfants, doivent jouer un rôle clé en les accompagnant à l'école ou en les confiant à des adultes responsables pour assurer leur sécurité.



Le chemin de l'école doit être utilisé par les parents pour sensibiliser leurs enfants aux dangers de la route et leur expliquer les comportements à adopter pour éviter les accidents. Les enfants, souvent distraits et focalisés sur ce qui se passe devant eux, n'ont pas la capacité de mesurer les risques.



Il est également nécessaire que la police routière prenne des mesures contre l'excès de vitesse et sensibilise les conducteurs aux règles de conduite, afin de prévenir ces accidents.