N’Djaména : Le Maire Senoussi Hassana Abdoulaye siffle la fin de la récréation pour la Police Municipale

Le ton est monté d'un cran à l'Hôtel de Ville. Ce lundi, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, maire de N’Djaména, a tenu une séance de travail décisive avec les chefs d’unités de la police municipale des dix arrondissements de la capitale. Entre rappel à l'ordre déontologique et nouvelles priorités opérationnelles, l'édile entend redonner à ce corps sa lettre de noblesse et son efficacité.









« Une police, une tutelle »



L’un des points saillants de cette rencontre a été la clarification institutionnelle. Le maire a tenu à rappeler avec fermeté que la Police municipale relève exclusivement de la compétence de la Ville. Cette mise au point vise à mettre fin aux zones d'ombre administratives qui entravent parfois l'action des agents sur le terrain.







« Les agents sont tenus de se conformer aux règles de déontologie et aux instructions de l’autorité communale », a martelé l'exécutif. Un message clair adressé à ceux qui seraient tentés de s'écarter des textes réglementaires.









Chagoua : zone rouge pour les gros porteurs



La mobilité urbaine est au cœur des préoccupations. Le maire a ordonné l’application immédiate de mesures restrictives concernant les gros porteurs, avec une attention particulière pour le quartier Chagoua. Ce secteur, véritable poumon économique mais aussi point noir de la circulation, fera l'objet d'une régulation stricte pour fluidifier le trafic et renforcer la sécurité des usagers.









Guerre déclarée à l'anarchie



Le plan d'action de la mairie pour les prochaines semaines s'articule autour de trois axes majeurs :



Libération des espaces publics : Le suivi des opérations de dégagement des occupations anarchiques sera intensifié. Assainissement des marchés : La police municipale devra veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les marchés de référence. Discipline interne : Des actions de renforcement de capacités sont prévues pour professionnaliser les troupes.





En s'attaquant de front à la gestion des marchés et au stationnement illégal, M. Senoussi Hassana Abdoulaye affiche sa volonté de transformer N’Djaména en une capitale moderne et ordonnée. Mais sur le terrain, le défi reste immense : concilier la fermeté nécessaire à l’ordre urbain avec les réalités sociales des commerçants et transporteurs.

