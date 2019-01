N'Djamena : Le lycée français Montaigne va célébrer ses 40 ans

Le Lycée Français Montaigne célèbrera, ce samedi 12 janvier 2019 au sein dudit établissement, son 40ème anniversaire en présence de hautes personnalités tchadiennes, du chargé d’affaires de l’Ambassade de France au Tchad, du chef de secteur Afrique de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), de l’Inspectrice de l’Education Nationale française en résidence à Cotonou et de l’ensemble de la communauté scolaire du Lycée Montaigne.



Créé sur l’initiative d’un groupe de parents d’élèves, le lycée Français Montaigne fonctionne depuis la rentrée 1978 pour l’école primaire et depuis 1988 pour les niveaux du collège et du lycée. Seront également présents lors de cette festivité commémorative d’anciens élèves, le personnel ayant travaillé par le passé au lycée ainsi que les partenaires fidèles de l’établissement.



Cette institution scolaire qui totalise, depuis la rentrée 2018, 640 élèves répartis de la maternelle à la terminale, se targue d’avoir fièrement affiché 100% de réussite au baccalauréat en juin 2018. Homologué par le Ministère français de l’Education Nationale et conventionné avec l’AEFE, il reste géré par une association de parents d’élèves (APE). La célébration du 40ème anniversaire sera marque par des spectacles de chants et de danses suivi d’une kermesse et d’une tombola.



L'exposition d’une « capsule temporelle » contenant des écrits d’élèves sera présentée. Enfouie le 29 mai 2009, elle sera déterrée le 11 janvier 2019 et remplacée dès le lendemain par d’autres écrits destinés à être lus dans dix ans.