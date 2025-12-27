N’Djamena : Pour que le passage piéton ne soit plus une zone de danger

Il fut un temps où le code de la route était une matière scolaire à part entière. Apprendre à regarder à gauche, puis à droite, et comprendre la priorité des bandes blanches faisait partie du bagage de chaque citoyen. Aujourd'hui, ce savoir s'est évaporé. Le résultat est là : une incompréhension totale entre des piétons qui traversent au péril de leur vie et des conducteurs qui considèrent le bitume comme leur territoire exclusif.



La route est un espace partagé, pas un champ de bataille. Le passage piéton est un langage universel : il dit à l'automobiliste de ralentir et au piéton de se regrouper pour franchir la chaussée en toute sécurité. Ignorer ces signes, c'est rejeter les bases élémentaires du civisme. La sensibilisation doit redevenir massive pour que chaque usager comprenne que la priorité du plus faible n'est pas une option, mais une obligation.



La peinture sur le sol ne suffit pas si elle n'est pas soutenue par la loi. Nous appelons les autorités n'djamenoises à :

