N'Djamena : Renforcement de la coopération entre la ville et les communes d'arrondissement

Mme Amina Kodjiana, Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la Commune de N’Djaména, a réuni les nouveaux maires de la ville et des communes d'arrondissement pour discuter des stratégies de mise en œuvre des orientations du Ministre d'État, Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Cette rencontre a permis de renforcer la coopération entre les différentes entités et de mettre en place des actions concrètes pour améliorer la vie des N'Djaménois.





Points clés des discussions



Sensibilisation de la population : Impliquer les citoyens dans les actions communautaires pour favoriser le développement local.

Management participatif : Développer une collaboration étroite et un respect mutuel entre les communes.

Assainissement de la ville : Lutter contre l'insalubrité, curer les caniveaux et mettre fin à l'occupation anarchique des espaces publics.

Sécurité des biens et des personnes : Renforcer la sécurité dans les quartiers et lutter contre la criminalité.



Un soutien concret aux communes d'arrondissement





Pour faciliter la mise en œuvre de ces actions, l'exécutif municipal de la ville de N'Djaména a remis 20 tricycles aux maires d'arrondissements, à raison de 2 par commune. Ce geste, financé par le projet PILIER de la Banque Mondiale, a été salué par les maires et la Déléguée Générale.





Des tricycles pour améliorer l'assainissement et la mobilité





Ces tricycles seront utilisés pour :