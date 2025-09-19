N’Djamena : Saisie de cocaïne et arrestations, un entrepreneur affirme avoir été piégé





Selon les premiers éléments, l’entrepreneur tchadien aurait acquis une cargaison de cocaïne estimée à 60 millions de francs CFA, par l’intermédiaire d’un ami. Alors qu’il cherchait un acheteur, il aurait confié son projet à un proche qui s’est révélé être un agent de l’ANSE. Ce dernier a alors monté une opération avec les forces de l’ordre.





Pour transporter la drogue, l’entrepreneur aurait emprunté le véhicule d’un autre ami, lequel ignorait tout de l’opération. Cependant, au lieu de conclure la transaction, il a été intercepté sur le lieu de livraison. La saisie de la marchandise et l’arrestation de l’entrepreneur et du propriétaire initial de la cocaïne ont suivi, tandis que l’intermédiaire est parvenu à prendre la fuite. Le véhicule a également été confisqué.





Lors de son audition, l’entrepreneur a plaidé pour une libération pour raisons de santé, affirmant avoir été piégé. De son côté, le propriétaire du véhicule réclame la restitution de son bien, assurant qu’il ignorait son utilisation frauduleuse.

Le tribunal de grande instance de N’Djamena a renvoyé l’affaire à une prochaine audience.