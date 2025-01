N'Djamena : Vers un renforcement de la sécurité à l'aéroport international Hassan Djamous

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a présidé une réunion ce mercredi pour faire le point sur l’état d’avancement des recommandations du Comité Technique chargé de renforcer la sécurité et la sûreté aéroportuaire de l’Aéroport International Hassan Djamous.





Objectifs de la Réunion



Cette réunion, qui a duré plus de trois heures, a rassemblé le Secrétaire Général adjoint du ministère, un délégué du Directeur général de l’ASECNA, ainsi que tous les acteurs intervenant sur la plateforme aéroportuaire. L'objectif principal était d'évaluer les difficultés qui entravent la sécurité et la sûreté de l'aéroport.





Constats et Recommandations



Il a été constaté que les recommandations formulées par le comité technique peinent à se traduire en actions concrètes sur le terrain. En conséquence, la ministre a donné de nouvelles orientations afin que chaque entité joue pleinement son rôle dans l'atteinte des objectifs fixés.





Problématiques Identifiées



Le comité technique a identifié quatre problématiques principales à l’Aéroport International Hassan Djamous :



Mise en œuvre des procédures d’exploitation : Difficultés liées à l’application des règlements aéronautiques et autres textes.

Infrastructures et équipements : Manque d’équipements de handling et de moyens adéquats.

Ressources humaines : Sous-effectifs et besoin de formation pour le personnel aéroportuaire.

Coordination opérationnelle : Difficultés de collaboration avec les autres services de l’aéroport.





Encouragement à l'Action



La ministre Fatima Goukouni Weddeye a encouragé les entités concernées à poursuivre leurs efforts pour renforcer la sécurité et la sûreté aéroportuaires. Elle a souligné l'importance de ces mesures pour favoriser un développement ordonné et sûr du transport aérien, essentiel pour le désenclavement et le développement socioéconomique du Tchad.



Cette réunion marque une étape importante dans l'amélioration des conditions de sécurité à l'aéroport de N'Djamena, avec un engagement renouvelé de toutes les parties prenantes.