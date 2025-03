N'Djamena : Vers une ville zéro déchet, une opportunité économique pour les entreprises d'assainissement

Le premier magistrat de la ville, Senoussi Hassana, a lancé un appel aux entreprises et associations spécialisées dans le domaine de l'assainissement pour qu'elles se joignent à cette lutte. Ce mouvement est non seulement louable, mais représente également une belle opportunité d'affaires pour ces entités. Cependant, il est à noter que la réussite de cette initiative pourrait s'avérer complexe. En effet, beaucoup de quartiers de la ville manquent de décharges publiques adéquates, entraînant ainsi de sérieux problèmes de gestion des déchets tant en amont qu'en aval.

Nécessité d'une Politique d'Assainissement Adaptée

Pour remédier à cette situation, il est impératif que le Tchad adopte une politique d'assainissement adaptée. Le pays pourrait s'inspirer des stratégies de gestion des déchets mises en place par d'autres nations performantes comme le Rwanda, l'Éthiopie et la Tanzanie. Ces pays transforment leurs déchets en sources d'énergie, et des études scientifiques ont montré que l'incinération d'une tonne de déchets peut produire jusqu'à 700 kWh d'électricité ou 1 500 kWh de chaleur. Ils réussissent à produire de l'énergie sous différentes formes, telles que l'électricité, le biogaz et le charbon, ce qui pourrait être un atout considérable pour le Tchad, qui aspire à s'orienter vers des énergies renouvelables.

État du Recyclage au Tchad

Malgré ces potentialités, le recyclage des déchets à N'Djamena est encore à ses débuts. La collecte des déchets reste un défi pour certaines entreprises et associations, et le principal obstacle réside dans les moyens nécessaires pour transformer ces déchets en ressources utiles. Une question se pose alors : la population est-elle suffisamment impliquée dans cette initiative de salubrité ?

Importance du Changement de Mentalité

Pour que cette démarche soit couronnée de succès, un changement de mentalité au sein de la population doit être la priorité. Sensibiliser les habitants sur l'importance de la propreté et des pratiques de gestion des déchets est essentiel pour rendre N'Djamena propre. La collaboration entre les autorités, les entreprises, les associations et la population sera cruciale pour transformer la ville en un exemple de durabilité et d'assainissement. La lutte pour un N'Djamena zéro déchet est lancée, mais elle devra surmonter de nombreux défis. En mobilisant les acteurs concernés et en adoptant des politiques adaptées, la ville peut espérer améliorer sa gestion des déchets et renforcer son développement durable. L'opportunité d'affaires pour les entreprises d'assainissement est réelle, mais elle doit s'accompagner d'une réflexion collective et d'un engagement fort de la part de tous les acteurs de la société.