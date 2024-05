N'Djamena : atelier sur la recherche scientifique et la rédaction d'articles à la Faculté de médecine

Un atelier s’est tenu le 20 mai 2024 à la faculté de la santé humaine de la mère et de l’enfant, sous le thème : méthodologie de recherche et rédaction des articles scientifiques.



Animé par le professeur Choua Ouchemi, chirurgien général au Tchad, cette formation a permis aux participants de poser des questions sur les recherches scientifiques en santé humaine, le manque de structures de santé au Tchad et les difficultés rencontrées dans ce domaine.



Avec sérénité, le professeur Choua Ouchemi a expliqué aux étudiants et aux participants que la recherche exige volonté et sacrifice de temps pour atteindre l'objectif de terminer ses recherches.