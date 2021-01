N'Djamena : au moins 6500 ménages visés pour la nouvelle distribution de vivres

N'Djamena - L'opération de distribution simultanée de vivres dans l'ensemble des arrondissements de la capitale a été lancée dimanche par le sous-comité assistance du Comité de gestion de crise sanitaire.



11 sites de distribution sont retenus. L'objectif est de servir au minimum 6500 ménages avec en moyenne six personnes par ménage (plus de 30.000 bénéficiaires de l'aide du gouvernement), selon le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul s'est notamment rendu au site de distribution du lycée Félix Éboué réservé aux femmes veuves, puis au site du lycée féminin.



L'opération implique les personnalités issues des différents arrondissements (organisations humanitaires, société civile, etc). Une coordination est mise en place dans chaque arrondissement pour veiller à ce que la distribution se fasse en toute transparence et avec efficacité.