N'Djamena : des bacs à ordures offerts pour lutter contre l'insalubrité

Les autorités communales du 1er arrondissement ont procédé ce samedi 15 décembre à la distribution gratuite de bacs à ordures à différentes institutions publiques, parapubliques et aux populations de la circonscription administrative. L'objectif est de lutter contre l'insalubrité et d'éviter le dépôt des ordures à l'air libre.



"Les déchets urbains et périurbains constituent un problème social, surtout avec la forte croissance démographique. L'efficacité de leur gestion nécessite une bonne organisation, une réelle volonté, et surtout l'implication des populations", a expliqué le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim.



La commune a demandé à l'ensemble de la population de la circonscription d'apporter sa contribution pour lutter efficacement contre l'insalubrité. Elle a également appelé à faire un bon usage du matériel.