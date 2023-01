N'Djamena : des festivaliers du Festival Dary reçus par Dr Allah-Ridy Koné

Le président de Kodoma International, Dr Allah-Ridy Koné, a reçu les festivaliers du Festival Dary, notamment le groupe Andoula du Mayo-Kebbi et de la Tandjilé, ce 18 janvier 2023 à sa résidence au 9ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Reçus par leur président, les festivaliers ont exprimé leur reconnaissance à ce dernier et se sont déclarés déterminés à lui apporter leur soutien dans ses parcours professionnel et politique.



Se réjouissant de la visite des festivaliers, Dr Allah-Ridy Koné a fait un historique valorisant de la culture Banana. Il a fait remarquer qu'il est fort probable que le groupe Andoula soit le premier en danse traditionnelle au Festival Dary et se dit optimiste.



La cérémonie s'est achevée par la remise d'une enveloppe et de nombreux étoffes de pagne.