N'Djamena : des jeunes du 8e arrondissement formés en art de la prise de parole en public

Cette formation, entièrement financée par Bakhit Ahmed Abdel Hakim, directeur des études du lycée de Gassi, visait à former les jeunes du quartier aux techniques de la prise de parole en public.



L'objectif de cette initiative, selon Bakhit Ahmed Abdel Hakim, était de former et d'équiper les jeunes élèves et étudiants qui éprouvent des difficultés à s'exprimer en public, en les aidant à surmonter leurs peurs et leurs appréhensions.



Avant de recevoir leurs attestations, les candidats ont été soumis à un test en public. Chaque candidat a librement choisi son sujet et l'a exposé devant l'auditoire. Parmi les dix participants ayant suivi la formation, quatre ont répondu avec succès aux questions posées par le public, obtenant ainsi leurs attestations. Les autres candidats pourront choisir d'autres sujets pour leur exposé et recevront ensuite leur attestation.



Pour le formateur, Bakhit Ahmed, cette rigueur dans l'évaluation permettra aux jeunes de prendre la formation au sérieux et de se développer. Il encourage les autres jeunes à profiter des formations qu'il organisera pendant les prochaines vacances.