N'Djamena : des jeunes veulent "barrer la route aux manifestants" dans la rue

Le coordonnateur national de l'UNJCP, Sidick Sougoui Lony, a déclaré que les initiateurs "sont sans doute en train de créer des troubles à l'ordre public et mettent en mal la paix chèrement acquise".



"Le Tchad, pays démocratique, est séquestré par d'innombrables conflits ces derniers temps (...) Laisser faire des marches pacifiques pour prévaloir des agendas cachés des partis politiques, c'est oser ne verser de l'eau sur le feu qui brûle", a estimé Sidick Sougoui Lony.



"Dans un esprit citoyen pour le mieux vivre ensemble", l'UNJCP "demande aux forces de l'ordre à savoir la police, la GMIP, la GNNT et la Gendarmerie nationale de s'occuper d'eux" et "de leur faire savoir à qu'il y a des textes et des lois qui sont inviolables dans ce pays".



Par ailleurs, Sidick Sougoui Lony déplore l'existence de radios sur Internet qui facilitent des échanges incitant au tribalisme, à la division et à la haine, ce qui porte préjudice à l'État et Mel à mal la cohabitation sociale. L'UNJCP exhorte à intervenir.



Le coordonnateur national de l' UNJCP, Sidick Sougoui Lony, déclare haut et fort à la presse que le jour la marche, lui et les membres de l'association "descendront physiquement sur le terrain de la manifestation afin de barrer la route aux ennemis de la République pour que la paix règne pour toujours au Tchad".