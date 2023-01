N'Djamena : descente du ministre de l'Aménagement du territoire contre les occupations anarchiques

Selon le ministre, ces occupations sont illégales et contreviennent aux lois de l'État. Il a expliqué que cette visite intervient suite à une alerte des propriétaires légaux des terrains situés à proximité de l'îlot 16, qui appartient à l'État. Il a indiqué que cet espace ne peut faire l'objet de construction, et que les personnes qui y construisent le font illégalement, soit en obtenant des documents frauduleux, soit en achetant la complicité de certains agents du service cadastre.



Le ministre a déclaré que son service combattra ces occupants anarchiques et que l'équipe de cadastre a été instruite pour délimiter les zones illégales et les badigeonner avant de les démolir. Il a également souligné qu'il prendra des décisions fermes à l'égard de ces personnes et que les corrupteurs seront également sanctionnés.



"On ne peut pas toujours défier l'État simplement parce qu'on occupe un poste de haut rang dans l'armée ou dans l'administration", a prévenu le ministre.