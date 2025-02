N'Djamena et Chongqing : Un partenariat pour moderniser l'agriculture tchadienne

La Société d'Importation et de Marketing des Produits Agricoles du Tchad (SIMATRAC) a accueilli, en janvier dernier, une délégation chinoise venue de la ville de Chongqing. Cette visite s'inscrit dans le cadre du jumelage entre les deux villes et vise à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'agriculture.





Les échanges entre les deux délégations ont porté sur plusieurs sujets, dont la mécanisation agricole. La Chine, reconnue pour son expertise dans ce domaine, pourrait apporter un soutien précieux au Tchad pour moderniser son agriculture et améliorer la productivité des agriculteurs.





Les enjeux de la mécanisation agricole au Tchad





La mécanisation de l'agriculture est un enjeu majeur pour le Tchad, un pays essentiellement agricole. En effet, elle permettrait d'augmenter la production agricole, de réduire la pénibilité du travail et d'améliorer la productivité.





Les bénéfices de ce partenariat



Ce partenariat entre la SIMATRAC et la ville de Chongqing pourrait se traduire par :



Le transfert de technologies : La Chine pourrait partager son expertise en matière de mécanisation agricole avec le Tchad.

La formation des agriculteurs : Des programmes de formation pourraient être mis en place pour former les agriculteurs tchadiens aux nouvelles techniques de culture.

L'investissement dans l'infrastructure agricole : La construction d'infrastructures agricoles, comme des systèmes d'irrigation, pourrait être envisagée.



Un partenariat gagnant-gagnant





Ce partenariat entre le Tchad et la Chine est un exemple de coopération Sud-Sud. Il permet aux deux pays de tirer mutuellement profit de leurs atouts respectifs. Pour le Tchad, il s'agit d'accélérer son développement agricole et de réduire sa dépendance alimentaire. Pour la Chine, c'est l'occasion de renforcer son influence en Afrique et de promouvoir ses technologies.







La visite de la délégation chinoise à la SIMATRAC marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Ce partenariat prometteur pourrait contribuer à transformer le secteur agricole tchadien et à améliorer les conditions de vie des populations rurales.