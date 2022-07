N'Djamena et Douala signent un accord de jumelage

La cérémonie a eu lieu en présence du maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun et du maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndiné.



Ce accord va permettre à N'Djamena et Douala de renforcer les liens de coopération dans le cadre des échanges commerciaux et la promotion des immenses potentialités.



Douala et N'Djamena sont fortement marquées par des relations commerciales et diplomatiques de qualité enviables. Ce sont deux villes capitales, l'une politique et l'autre économique, qui sont réunies à la faveur de leur fort engagement pour le bien-être des populations, leur activité internationale dynamique au sein des associations de villes, et leur désir d'évoluer ensemble, de s'enrichir mutuellement, avec la conviction que les relations de coopération Sud-Sud ont leur place et leur rôle à jouer pour le développement de nos villes respectives, affirme Roger Mbassa Ndiné.



Le maire de Douala se dit persuadé que cette coopération formelle naissante sera réciproquement bénéfique pour les administrations municipales respectives et les populations.



"Du côté de la ville de Douala, nous sommes résolus à promouvoir les échanges dans des domaines divers de la gestion urbaine, la promotion des opportunités d'affaires des acteurs locaux et l'entraide mutuelle au sein des cadres de concertation appropriés qui nous permettront de cheminer ensemble", clame le maire de ville de Douala.



Une photo de famille a marqué la signature de cet accord de jumelage de N’Djamena et Douala.