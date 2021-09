N'Djamena : il héberge un ami et se fait dérober toutes ses affaires

Fait divers. F.M., habite le quartier Kabalaye. Il est venu passer le week-end à Walia après avoir siroté des bières dans l'une des alimentations du quartier. Au crépuscule, celui-ci, dans un état d'ivresse, rencontre au hasard son ami de longue date, Hubert, fonctionnaire dans une institution privée de la place. Ce dernier décide de l'héberger au vu de son état.



Ne sachant pas ce qu'il est devenu dans la vie, il le garde en bon samaritain. L'invité prend une douche et mange le plat qu'a présenté la femme de son ami jusqu'au moment où tous partent se coucher. L'hôte lui laisse même sa chambre pour se reposer.



Vers 5 heures du matin, raconte la victime, "je suis sorti pour aller aux toilettes et je découvre que la porte est ouverte. Je l'appelle mais personne ne répond et quand je fais mon entrée, la chambre est vide".



Habits, téléphone, une somme importante d'argent, un ordinateur portable et des paires de chaussures emportées. Ce sont les effets raflés par l'ami voleur. Ce dernier a été retrouvé et arrêté dans un cabaret, tranquillement en train de fêter. il a été déshabillé, plein d'amulettes dans les poches, et remis à la police du CSP9 de Walia.