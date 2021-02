N'Djamena : "je ne veux plus voir les forces de l'ordre sur les ronds-points" (Idriss Deby)

"À quel dessein porter une arme de guerre chez soi ? J'ordonne aux forces de l'ordre de me récupérer toutes ces armes. Il y a des lois dans ce pays. Le fait de récupérer une arme et laisser la personne partir, ça encourage les armes. Le moment est venu pour que la justice fasse son travail. Il ya des lois qui interdisent le port d'armes. Les lois doivent être appliquées à la lettre".

Le président de la République a appelé jeudi les forces de défense et de sécurité à "redoubler de vigilance" en renforçant les patrouilles dans les quartiers de N'Djamena et en périphérie de la capitale, au lieu de "rester sur les ronds-points".Idriss Deby a noté "une amélioration de la situation sécuritaire à N'Djamena grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité". Cependant, "certains phénomènes sécuritaires tels que les vols des engins, le cambriolage et l'extorsion subsistent dans la capitale"."Je ne veux plus voir les forces de l'ordre sur les ronds-points. Il faut sécuriser la population", a lancé le chef de l'État.S"agissant de la détention des armes de guerre par les civils à N'Djamena, Idriss Deby a estimé que "cette question est importante". Selon lui, "il faut que les tchadiens soient convaincus que leur sécurité, c'est l'affaire du gouvernement, des forces de défense et de sécurité".Le président a ordonné la récupération de toutes les armes de guerre :