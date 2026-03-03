N’Djamena : la 3ᵉ édition du Festival Chabab CA9 officiellement lancée

Dans son intervention, la PCO a rappelé que le Festival Chabab CA9 est né d’une initiative de la Compagnie de Danse Wokitna, qui avait initialement mis en place une compétition de danse pour canaliser l’énergie créative des jeunes et leur offrir une alternative saine face aux défis sociaux.



Au fil des années, l’engouement du public et la forte mobilisation de la jeunesse ont permis à cette compétition d’évoluer en un véritable festival multidisciplinaire. Aujourd’hui, Chabab CA9 s’impose comme un rendez-vous important d’expression culturelle, citoyenne et éducative pour les jeunes.



Pour cette 3ᵉ édition, les organisateurs ont retenu le thème : « La culture au service de l’épanouissement des jeunes filles ». Un choix qui s’accompagne d’un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes.



Selon Micabelle Mossoumta, l’objectif est de briser les tabous à travers des campagnes de sensibilisation, des espaces d’échanges intergénérationnels et des activités ludiques. Le festival entend ainsi mobiliser les jeunes, les filles et femmes, les parents, les leaders communautaires, les acteurs de la santé ainsi que les organisations de la société civile.



Le Festival Chabab CA9 affiche déjà des résultats significatifs. Chaque année, l’événement touche plus de 2 000 festivaliers, mobilise environ 40 artistes et groupes culturels et réunit près de 25 exposants et organisations partenaires. Plus de 80 jeunes ont été formés dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’artisanat, de la recherche d’emploi et de l’écriture, tandis que 75 volontaires sont déployés sur le terrain dans le 9ᵉ arrondissement.



Au total, plus de 2 500 jeunes ont été sensibilisés sur diverses thématiques.



Pour l’édition 2026, plusieurs innovations sont annoncées, notamment la mise en place d’un Village Santé & Bien-être des jeunes dédié à la santé sexuelle et reproductive, avec une ambulance sanitaire. Le programme prévoit également des ateliers de leadership féminin, d’écriture et de danse contemporaine, ainsi qu’un marché culturel et entrepreneurial des jeunes et des acteurs économiques, animé en permanence au village artistique.



Les compétitions artistiques seront élargies à plusieurs disciplines, dont la danse, le slam, la musique et le théâtre. Par ailleurs, des actions communautaires de proximité seront menées dans les quartiers afin de renforcer la sensibilisation sur l’importance de la santé sexuelle et reproductive.



À travers cette nouvelle édition, les organisateurs ambitionnent de faire du Festival Chabab CA9 un véritable outil de transformation sociale et un levier d’opportunités pour la jeunesse.



La PCO a lancé un appel aux médias pour amplifier la visibilité de l’initiative, aux partenaires et sponsors pour soutenir cette cause à fort impact social, ainsi qu’aux jeunes et aux personnes de bonne volonté à s’engager comme volontaires.



Pour les promoteurs du festival, soutenir Chabab CA9 revient à investir dans la jeunesse, la cohésion sociale et l’avenir du pays, convaincus qu’une jeunesse épanouie constitue la meilleure garantie d’une nation forte.