N’Djamena : la mairie donne des consignes pour une fête de l'Aïd Al-Fitr en toute quiétude

La Commune de la Ville de N'Djamena a publié un communiqué officiel pour rappeler aux fidèles musulmans de la ville les consignes à respecter lors de la célébration de l'Aïd Al-Fitr Al-Moubarak.



Madame le Maire de la Commune de N'Djamena a insisté sur l'importance de respecter les horaires de prière fixés par la Direction Générale du Protocole d'Etat et le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques. Elle a également demandé à tous les fidèles de se débarrasser de toutes armes blanches ou à feu avant d'assister à la grande prière dans les différentes mosquées. Les services de sécurité et les comités de vigilance seront également en place pour effectuer des fouilles sur les fidèles musulmans pour garantir la sécurité de tous.



Par ailleurs, Madame le Maire a rappelé l'interdiction formelle de la vente de jouets à caractère violent tels que les armes à feu et les explosifs.



Enfin, elle a exprimé sa confiance en l'esprit civique des citoyens et a souhaité une bonne fête à tous les fidèles musulmans de la ville de N'Djamena.