N'Djamena : la nouvelle maire appelle à la synergie d'action pour répondre aux attentes de la population

Mme Bartchiret, qui est élue pour la première fois en tant que Maire, a pour Premier Adjoint, Monsieur Mamgaly Babguel. Les deuxième et troisième Adjoint au Maire, Monsieur Brahim Abdou Mahamat Choua et Mme Djimasra Madjibeye Joëlle, ont maintenu leur poste.



La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu immédiatement après la session, qui s'est déroulée à huis clos. Elle a été présidée par Mme la Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la Commune de N’Djaména, en présence des Conseillers, des cadres de la Commune et de nombreux autres invités.



Mme Bartchiret a exprimé sa gratitude envers le Président de Transition, Mahamat Idriss Deby, pour la confiance placée en elle. Elle a également remercié la Déléguée Générale du Gouvernement auprès de la Commune de N’Djaména pour avoir dirigé les travaux de la session et les Conseillers municipaux pour la mission qu'ils lui ont confiée. "Sachez qu'elle est la nôtre. Sa réussite dépendra également de vos conseils et suggestions", a-t-elle déclaré à ses collègues Conseillers.



La nouvelle Maire s'est engagée à exercer ses fonctions avec loyauté et transparence, et a appelé à la mobilisation de tout le personnel pour une synergie d'action en vue de répondre aux attentes de la population. Elle est la quatrième femme à occuper ce poste.