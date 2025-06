N'Djamena lance deux initiatives citoyennes majeures pour une ville plus propre

L'objectif clair de ces actions est de faire de N'Djamena une ville plus propre, plus solidaire et plus engagée.









"Les Bénévoles de N’Djamena" : Une mobilisation contre l'insalubrité et l'incivisme

"Les Bénévoles de N’Djamena" est une initiative de mobilisation citoyenne visant à lutter contre l'insalubrité, les inondations, la dégradation de l'environnement et l'incivisme.





Si vous souhaitez agir pour votre quartier et votre ville, vous êtes invités à rejoindre l'équipe des bénévoles. Les inscriptions débuteront ce lundi 9 juin dans les 10 communes d’arrondissement. Pour ce faire, il suffit de vous rapprocher des Secrétaires Généraux des communes, qui sont les points focaux de l'initiative.





"Le Samedi Citoyen" : Un rendez-vous hebdomadaire pour l'action collective



"Le Samedi Citoyen" est un appel à la participation collective qui aura lieu tous les samedis matin, de 6h à 10h. Les citoyens sont invités à se rassembler pour :



Nettoyer les rues .

. Curer les caniveaux .

. Participer à une action collective, citoyenne et responsable.





La Mairie de N’Djamena s’engage à collecter les déchets déposés dans les points désignés, avec l’appui des services techniques des arrondissements.







Le message est clair : le changement commence avec chaque citoyen. Ensemble, en partageant l'esprit du "Samedi Citoyen" et en agissant en tant que "Bénévoles de N’Djamena", la capitale peut transformer son cadre de vie.