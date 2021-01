N'Djamena : le Bureau de soutien des jeunes Al-Afrah au MPS installe ses membres

"Le MPS est un mouvement pour la paix, ceci est bien visible dans l'ensemble du territoire national. (...) Mourir pour le salut est toujours notre premier et dernier mot"

Selon lui, le président de la République a "apporté la paix, la tranquillité, la démocratie et la cohabitation pacifique entre tous les fils et filles du Tchad".Clôturant la cérémonie et installant les 38 membres du nouveau Bureau, le secrétaire national de l'organisation des bureaux de Soutien au MPS, Adoum Mahamat Tolli, a affirmé que cette initiative intervient dans une période opportune.D'après lui, "soutenir le MPS, c'est soutenir le Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Ce Bureau fonctionnera sous le respect strict du règlement intérieur du mouvement et sous le respect strict des mesures barrières en cette période de pandémie". Adoum Mahamat Tolli appelle à "l'union" et la "concordance" entre les militants.