N'Djamena : le délégué du gouvernement sillonne les communes d'arrondissement

À la commune du 5ème arrondissement, Brahim Seïd Mahamat a été accueilli par la maire Fatimé Ahmat Mahamat et les collaborateurs de la commune.



Brahim Seïd Mahamat a donné des orientations à la maire et a exhorté le personnel à travailler non seulement sur le curage des caniveaux mais également l'aménagement des espaces de détente pour la population. La commune doit aménager des espaces pour les jeunes, notamment en cette période de vacance où ils font des pratiques sportives comme le football.



La maire s'est engagé à prendre en compte les orientations. Elle a énuméré des difficultés liées au manque de moyens financiers et matériels.



Le délégué du gouvernement a visité l'ensemble des locaux de la commune pour s'enquérir des conditions de travail.