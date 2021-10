N'Djamena : le maire sollicite l'implication des médias dans la sensibilisation de la population

La sollicitation est faite lors d'un dîner offert aux responsables des journaux à l'hôtel Radisson Blu cet après-midi. Pour le maire Ali Haroun, lorsque la population de la capitale était d'environ 400.000 habitants, les crieurs publics véhiculaient facilement les messages municipaux. Aujourd'hui, la population estimée à deux millions nécessite une participation des médias. Lesquels doivent sensibiliser les citoyens à "ne pas jeter une bouteille d'eau sur voie publique, à ne pas jeter les ordures dans les caniveaux, à payer les taxes d'habitation, à ne pas détruire les infrastructures publiques...".



Les journalistes ont saisi l'occasion pour faire des propositions et poser des questions au maire. Il faut construire des toilettes publiques à la place de la nation et installer un sous-poste de police, conseille un confrère. "Que fait la mairie pour protéger les jeunes utilisant les eaux d'étangs pour le lavage d'engins ?", interroge un autre.



L'errance des bêtes, les nuisances sonores des bistrots, le manque d'espaces de loisirs, le non-enlèvement des ordures n'ont pas été occultés par les journalistes. Le maire en a pris bonne note et sollicite à nouveau l'apport des médias dans la sensibilisation avant des actions coercitives.