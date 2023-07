N'Djamena : le manque de financement entrave l'avancement des travaux du canal sur l'axe Atron, Abata et Gassi

Selon le ministre de l'Aménagement du territoire, l'avancement des travaux est au point mort en raison du manque ou du retard de financement des entreprises. C'est la principale raison pour laquelle les travaux n'ont pas progressé. De plus, en cette période de saison des pluies, il est également difficile de poursuivre les activités.



Ce canal a déjà causé plusieurs victimes, notamment des décès et des blessés, car il n'était pas sécurisé. Cependant, il y a de l'espoir, car les paiements seront effectués par le ministère des Finances.



Cette inspection permettra de faire face aux problèmes rencontrés et de prendre des mesures pour relancer les travaux dans un délai maximum de trois semaines, selon le ministre de l'Aménagement du territoire.



Le ministre a également tenu à féliciter le représentant du ministère chargé du suivi des travaux et a encouragé les deux entreprises à maintenir leur confiance et à poursuivre leurs activités, afin que le ministère puisse concrétiser ses engagements.