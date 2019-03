N'Djamena : les pompiers équipés en matériel de communication nouvelle génération

La Fondation Grand-Cœur en partenariat avec la Société Perazak Afric, a remis ce mardi à la Maire de N’Djamena, un don de matériel de communication électronique. Il a été réceptionné par le maire 1er adjoint de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar.



Le matériel, destiné à accompagner les services des sapeurs-pompiers, est composé de deux antennes relais, 90 portatifs et talkies-walkies, 5 stations de bases et 3 stations mobiles de camions citernes.



"Ce don est fait en partenariat avec la société Terasac Afric, Radio Trans, une société espagnole et Motorala. La société Computer Golf fera l'installation et la mise en service", a déclaré Aboubakar Habib Lamana, président Terasac Afric.



D'après le maire 1er adjoint de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, "ce précieux don d'équipements moderne, permettra (aux) sapeurs pompiers d'améliorer d'une part leur système de communication autrefois obsolète, et d'autre part d'intervenir promptement en cas d'accident".



Ces équipements de nouvelle génération vont améliorer la coordination, l'efficacité et la réactivité des services de sapeurs-pompiers de N'Djamena, au bénéfice de la population.