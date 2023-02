N'Djamena : plus de 3700 projets éligibles au financement de l'Initiative 50000 emplois

Ce matin, la commission chargée de la sélection des dossiers pour le projet Initiative 50000 emplois, initié par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, a annoncé la liste des bénéficiaires sélectionnés pour le financement de leurs projets.



A cette occasion, le président de la commission a présenté les résultats de cette première vague de financement, qui est destiné à soutenir les jeunes porteurs de projets dans différents domaines tels que l'agriculture, l'élevage, le commerce général, l'agroalimentaire, le transport, l'industrie, l'artisanat, etc.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Patalet Geo, a rappelé que cette initiative de financement est la deuxième du genre, après celle d'Ati, financée en décembre 2022, et que c'est un acte de confiance, d'honneur et de responsabilité envers les bénéficiaires.



Il a également souligné que cette première phase de financement pour la ville de N’Djamena sera suivie par d'autres vagues, en fonction de la disponibilité financière.



La commission de sélection a travaillé en toute impartialité et toute conscience, pour traiter les 5184 dossiers reçus, parmi lesquels 1023 dossiers ont été jugés non conformes. Au final, 4161 dossiers ont été retenus, dont 3730 ont été jugés favorables au financement, soit un taux de 95,82%. Parmi ces projets, 163 seront financés immédiatement.



Le président de la commission a donné des détails sur les différents secteurs concernés par ces projets, tels que le transport, l'élevage, le commerce général, l'industrie, l'artisanat, etc. Il a souligné que cette sélection est le fruit du travail de 10 comités réunis pour délivrer les résultats.



Cette annonce constitue une bonne nouvelle pour les jeunes porteurs de projets de N’Djamena, qui pourront ainsi bénéficier d'un financement pour leur permettre de concrétiser leurs projets et de contribuer à l'essor de l'économie locale.



Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat a réaffirmé son engagement à soutenir les jeunes entrepreneurs du pays dans leur parcours entrepreneurial.