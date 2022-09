N’Djamena : un avion mobilisé pour une pulvérisation aérienne contre les moustiques

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, annonce une pulvérisation de la ville de N’Djamena et ses environs pour lutter contre la prolifération des moustiques et insectes volants.



Avec l’appui du gouvernement, la commune a mobilisé un avion de type Antonov pour cette opération. Le lancement est prévu dans la soirée du mardi 20 septembre prochain. Ainsi, à partir de mercredi, l’avion passera deux fois par jour, le matin et le soir.



La population, notamment les détenteurs de commerces, est appelée à prendre toutes les dispositions durant les sept jours de l’opération.