N’Djamena : un consultant propose à la mairie de transformer les déchets en électricité

Les discussions ont principalement porté sur la gestion des déchets et la possibilité de les transformer en électricité. Selon M. Khan, cette approche permettrait une meilleure gestion des déchets dans la ville de N'Djaména, à l'instar de nombreux autres pays.



En tant que consultant mauricien et passionné par la ville de N'Djaména, M. Khan s'est engagé, en janvier dernier, auprès du Chef de l'État, à faciliter le transfert de cette technologie dans la capitale tchadienne.



La ville de N'Djamena produit approximativement 1.200 tonnes d'ordures par jour, avec une faible capacité technique et financière d'y faire face.