"N'djamena Infos" s'ajoute à la liste des médias digitaux autorisés par la HAMA

Ce 15 mars 2023 marque la cérémonie de lancement officiel du tout nouveau journal en ligne dans le milieu de la presse tchadienne, baptisé "N'djaména Infos". En effet, ce journal d'informations générales en français et en arabe vient s'ajouter à la liste des 36 autres médias en ligne autorisés par la HAMA.



Dans sa communication, le directeur de publication de N'djaména Infos, Djimnayel Ngarlenan, a indiqué que son journal est un organe d'informations générales qui fournit des informations vérifiables pour la diffusion sur Internet (www.ndjaménaInfos.com) tous les jours de la semaine. Selon lui, l'une des caractéristiques du journal N'djaména Infos est sa diversité de langues, comprenant le français et l'arabe, ce qui le démarque des autres médias en ligne par son exhaustivité et sa proximité. De plus, en s'engageant à respecter le code d'éthique et de déontologie du métier, le défi majeur et impérieux de N'djaména Infos sera de contribuer à la déconstruction des fausses informations et de rendre l'information vérifiée, impartiale et inclusive accessible à toute la population tchadienne, affirme Djimnayel Ngarlenan.



Pour le président du patronat de la presse tchadienne, Allahondoum Juda, il est très difficile de maintenir un organe de presse au Tchad où les soutiens à la presse se comptent sur les doigts d'une main. Tout en encourageant et soutenant le nouveau journal N'djaména Infos, le président du patronat de la presse tchadienne invite ce média à ne pas tomber très vite dans les comportements déviants et dégradants qui ternissent la profession de journaliste au Tchad. Laoro Gondjé appelle également les dirigeants de N'djaména Infos à s'engager dans le professionnalisme journalistique et à chercher des voies autorisées d'insertion publicitaire et d'annonces.



Selon le représentant du président de la HAMA, Laoro Gondjé, le contenu de l'éditeur du service de presse en ligne présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, notamment en matière d'éducation, d'information et de divertissement du public. "Le contenu ne doit pas être susceptible de choquer Internet par une présentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité ou faisant l'apologie de la violence", a-t-il ajouté. Tout en appelant au respect scrupuleux des textes régissant la communication, Allahondoum Juda rappelle également la nécessité de participer à la promotion des valeurs humaines de paix, aux questions de gouvernance, à l'ancrage de la citoyenneté et au vivre-ensemble entre les Tchadiens.