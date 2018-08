N'djamena : défilé militaire à la place de la Nation pour le 11 août

Le Tchad a célébré ce samedi 11 août, le 58ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Cette fête a été marqué par un défilé militaire pédestre et motorisé à la place de la Nation de N'Djamena, en présence du président Idriss Déby, des officiels, des officiers haut gradés de l'armée, des ambassadeurs accrédités, des représentants des institutions internationales et des hommes politiques.



Cette fête commémorative a failli être éclaboussée par une finie pluie qui s'est abattue sur la ville une bonne partie de la matinée. La pluie a largement contribué au retard dans le déroulement des activités festives.



Le survol aérien par des avions de guerre, des hélicoptères de combat et des avions de reconnaissance ont inauguré la journée commémorative. Le défilé aérien a été suivi par des défilés militaires.



Le défilé motorisé a été marqué par la parade des véhicules blindés, des chars BMB, des chars chenilles et des citernes militaires.



L'autre temps fort de la cérémonie est l'éjection des parachutistes commandos armés et la démonstration de force des éléments du groupement mobile d'intervention de la police qui ont accueilli des salves d'applaudissements.



Le président de la République se tenait debout tout au long du défilé militaire pour honorer les hommes en treillis.